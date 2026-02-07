ALL'INDOMANI DELL'APERTURA DEI GIOCHI

Milano, corteo anti-Olimpiadi: cariche e idranti contro i manifestanti

Scontri nei pressi di piazzale Corvetto tra forze dell'ordine e dimostranti

07 Feb 2026 - 19:16
01:25 
olimpiadi invernali 2026
milano-cortina 2026
video evidenza