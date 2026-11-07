Colpi d'arma da fuoco sulla folla da un'auto: la sparatoria a Cracovia

Colpi d'arma da fuoco sparati sulla folla da un'auto nera che a tutta velocità attraversa il centro di Cracovia, in Polonia. Al momento si contano 6 morti e 15 feriti, fra le vittime anche uno straniero. L'aggressore è un 25enne polacco, vestito con una tuta mimetica e in possesso di un fucile semiautomatico. È stato ferito e successivamente arrestato dalla polizia, gli inquirenti ritengono che abbia agito da solo, smentendo le notizie iniziali che parlavano di due attentatori. Al momento restano ancora sconosciuti i motivi dell'attacco. Il ministro degli interni polacco ha riferito che il killer è "affascinato dalle ideologie di estrema destra". In salvo una scolaresca di 34 studenti italiani di Albano Laziale che si sono trovati in mezzo all'attacco.