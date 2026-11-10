Catania, Guardia di finanza sequestra oltre 7mila articoli contraffatti: tra questi alcuni finti iPhone

I controlli hanno interessato quattro operatori economici, con sede rispettivamente a Catania, Misterbianco, San Giovanni la Punta e Giarre ed esercenti attività di “vendita al dettaglio di multiprodotti”. All'esito delle attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro nei rispettivi locali commerciali migliaia di prodotti, tra cui console, auricolari, occhiali, accessori per l’abbigliamento, peluche, giocattoli, adesivi e carte da gioco pokémon con marchi contraffatti, ma anche 19 micro telefonini, raffiguranti il modello “iPhone 17 Pro Max” e riportati marchi figurativi della Apple nel software interno e nelle applicazioni pre-installate nell’apparecchio.