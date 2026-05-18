Caso Pierina, la requisitoria del pm: "Dassilva ha agito per sé stesso"

Con un'impronta garantista, Paci ha introdotto quelli che sono gli indizi che, per la Procura, portano a Louis Dassilva. Primo fra tutti c'è il movente. "Nel processo indiziario anche il movente è un indizio, Dassilva ha ucciso Pierina perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuova Manuela Bianchi. Dassilva - ha aggiunto Paci - lo ha fatto per non perdere la vita che si era costruito in Italia dopo aver attraversato il deserto del Mali, passato le torture delle carceri libiche e dove era stato costretto a lottare per la sua vita.