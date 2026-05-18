Caso Pierina, la requisitoria del pm: "Dassilva ha agito per sé stesso"
Secondo la procura tutti gli indizi porterebbero al senegalese che, all'epoca del fatto, stava intrattenendo una relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi
"Pierina era una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici e non meritava di morire urlando terrorizzata". È quanto affermato dal pubblico ministero di Rimini, Daniele Paci, in apertura della requisitoria a carico di Louis Dassilva iniziata lunedì in corte d'Assise. L'uomo è accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa nel garage del complesso abitativo dove viveva in via del Ciclamino, a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate.
Pm: Urla di Pierina "stimolo e forza" per scoprire la verità
Le urla strazianti della vittima, ha sottolineato il pm sono state "lo stimolo e la forza" per scoprire chi le ha fatto tanto male. Il pubblico ministero ha poi, rivolgendosi ai giurati popolari, spiegato come il loro compito sia quello di decidere in nome del popolo italiano "al di là di ogni ragionevole dubbio perché anche questo pm è convinto che siano meglio cento colpevoli fuori che un innocente in carcere".
Gli indizi contro Dassilva
Con un'impronta garantista, Paci ha introdotto quelli che sono gli indizi che, per la Procura, portano a Louis Dassilva. Primo fra tutti c'è il movente. "Nel processo indiziario anche il movente è un indizio, Dassilva ha ucciso Pierina perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuova Manuela Bianchi. Dassilva - ha aggiunto Paci - lo ha fatto per non perdere la vita che si era costruito in Italia dopo aver attraversato il deserto del Mali, passato le torture delle carceri libiche e dove era stato costretto a lottare per la sua vita.
Dassilva avrebbe ucciso "per se stesso"
Per il pm Paci, quindi, Louis Dassilva avrebbe ucciso la 78enne per se stesso e "per la sua famiglia che manteneva in Senegal". Se la moglie Valeria Bartolucci, presente in aula al momento dell'apertura della requisitoria, lo avesse scoperto, lui avrebbe perso tutto. L'arringa di accusa si chiuderà, con tutta probabilità, con la richiesta di ergastolo nei confronti del senegalese. Sarà poi la volta delle difese delle parti civili.