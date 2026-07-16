Coinvolto almeno un quarto dell'edificio

Bolzano, cede parte del palazzo del tribunale

Al momento del crollo, all'interno del palazzo erano presenti tre addetti alle pulizie,"una è rimasta lievemente graffiata

16 Lug 2026 - 09:48
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