Azerbaigian, drone iraniano colpisce l'aeroporto

Un drone iraniano avrebbero colpito l'aeroporto di Nakhchivan, nell'omonima exclave dell'Azerbaigian. Un velivolo senza pilota avrebbe centrato uno dei terminal, mentre altri sarebbero caduti in diverse aree della città. Un drone si sarebbe inoltre schiantato anche nei pressi di una scuola. Il ministero degli Esteri ha accusato direttamente Teheran dell'attacco. Nell'attacco risultano due civili feriti. Video circolati in rete mostrano ingenti danni e colonne di fumo nero, ma l'esercito iraniano ha smentito l'attacco.