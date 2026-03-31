Attesa alla Camera per la fiducia sul decreto bollette
Il governo vuole dare un bonus straordinario di 115 euro agli utenti più fragilidi Caterina Ruggeri
Attesa per oggi alla Camera la fiducia sul decreto bollette con cui il governo prevede di destinare un bonus straordinario di 115 euro agli utenti più fragili, poi il testo passerà al Senato per la trasformazione in legge. Il provvedimento punta anche a superare il meccanismo degli ets - la tassa sulle emissioni di Co2 dell’industria - che necessita il via libera della commissione Ue. Si tenta di correre ai ripari e dare un sostegno ai più bisognosi.