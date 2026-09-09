Attentato 11 settembre, nuovi video inediti riaprono la pista saudita

Una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. Un minuto di immagini e un commento in sottofondo che fa riferimento a "un piano". Venticinque anni dopo agli attentati dell'11 settembre 2001, è questo uno dei video mai mostrati finora che riaprono la pista saudita, al centro della causa civile da mille miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riad. I filmati sono stati attribuiti a Omar Al-Bayoumi, cittadino saudita considerato agente dei servizi segreti: fu arrestato in Gran Bretagna 11 giorni dopo gli attacchi con l'accusa di aver aiutato i terroristi-dirottatori a bordo del volo che si schiantò contro il Pentagono a stabilirsi, anni prima, in California. L'uomo, pur sentito diverse volte, non fu mai incriminato e rientrò in Arabia Saudita negando ogni accusa. Ma ora, tornano misteriosamente a galla gli elementi trovati allora nella sua casa di Birmingham e solo recentemente declassificati.