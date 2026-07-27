Attacco con coltello a Parigi, i momenti dell'aggressione e del fermo dell'uomo

Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy, a nord di Parigi. In seguito al colpo è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota dalla prefettura di zona. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di "urgenza assoluta" mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro, l'attacco sarebbe avvenuto attorno alle ore dodici di lunedì tra la brasserie Les Deux Coupoles e la fermata del tram.