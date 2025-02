Zelensky: "Servono accordi forti con gli Stati Uniti"

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di “accordi forti con gli Stati Uniti”. Nel suo discorso serale di giovedì, il presidente ucraino ha parlato del suo incontro con l'inviato di Donald Trump in Ucraina, il tenente generale Keith Kellogg. I due hanno discusso della “situazione in prima linea, della necessità di rilasciare tutti i nostri prigionieri detenuti in Russia e della necessità di un sistema affidabile e chiaro di garanzie di sicurezza”. “Abbiamo tutti bisogno di pace: l'Ucraina, l'Europa, l'America, tutti nel mondo”, ha detto Zelensky