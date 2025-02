Zelensky: "Pronto a negoziati diretti con Putin"

Il presidente ucraino Zelensky cerca di uscire dall'angolo dove si sente stretto dai colloqui in corso tra Washington e Mosca sul futuro della guerra. Per questo prova a sparigliare le carte e si dice pronto a colloqui diretti con Putin, nonostante in passato lo avesse escluso definendolo un criminale assassino. Ma Zelensky si spinge oltre e, consapevole che l'adesione dell'Ucraina alla Nato è uno dei nodi su cui Mosca non intende fare concessioni, prospetta un'alternativa: in attesa dell'adesione all'alleanza atlantica ci diano le armi nucleari per difenderci. Segnali insomma che Zelensky non si fida della nuova amministrazione americana,