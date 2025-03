Zelensky da Londra: "Accordo per la fine della guerra molto, molto lontano"

"Penso che a livello paritario il supporto (degli Stati Uniti) continuerà, perché il fallimento dell'Ucraina non è solo il successo di Putin, è il fallimento dell'Europa, è il fallimento degli Stati Uniti d'America". Così Volodymyr Zelensky in un punto stampa a Londra. "Un accordo per porre fine alla guerra è ancora molto, molto lontano, e nessuno ha ancora iniziato tutti questi passi. La pace che prevediamo nel futuro deve essere giusta, onesta e, cosa più importante, sostenibile", ha aggiunto.