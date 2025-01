Yemen, sull'isola remota Abd al-Kuri la misteriosa pista di atterraggio degli Emirati Arabi

Una misteriosa pista di atterraggio in costruzione su un'isola remota dello Yemen, Abd al-Kuri, sta per essere completata, secondo le foto satellitari analizzate dall'Associated Press. La strada, lunga circa 35 chilometri e larga 5, è stata probabilmente costruita dagli Emirati Arabi Uniti, che da tempo sono sospettati di voler espandere la propria presenza militare nella regione e hanno appoggiato la guerra a guida saudita contro gli Houthi. La realizzazione della pista sta per essere terminata mentre continuano gli attacchi dei ribelli dello Yemen, sostenuti dall'Iran, contro le navi statunitensi e israeliane. Gli esperti temono che il cessate il fuoco a Gaza possa non essere sufficiente per far deporre le armi agli Houthi.