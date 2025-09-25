Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
TUTTE LE NOVITÀ

Xbox: gli annunci al Tokyo Game Show 2025

Da Ninja Gaiden 4 al ritorno di Forza Horizon, tutte le novità svelate da Microsoft alla fiera nipponica.

25 Set 2025 - 17:30
01:32 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri