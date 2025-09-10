Logo Tgcom24
Dall'oceano Pacifico all'Antartico

Il Wwf lancia "blue corridors" per proteggere le balene

La mappa digitale permette di visualizzare 30 anni di dati raccolti su oltre 1400 esemplari ed"evidenzia le minacce ambientali"

di Leonardo Mochi
10 Set 2025 - 12:29
01:16 

Dall'oceano Pacifico all'Antartico. Ogni anno migliaia di balene percorrono circa 8mila km per nutrirsi. Durante il viaggio, devono superare innumerevoli pericoli: mari trafficati, attrezzi da pesca abbandonati e piattaforme in mare aperto che mettono a rischio la vita dei cetacei. E' quanto documentato dal WWF, che ha lanciato la piattaforma "blue corridors". La mappa digitale permette di visualizzare 30 anni di dati raccolti su oltre 1400 esemplari, mettendo a fuoco quelle che vengono chiamate "superstrade delle balene". Tali percorsi sono indispensabili affinché queste possano nutrirsi e riprodursi in totale sicurezza. Secondo gli esperti, infatti, le balene sono essenziali per la regolazione dell'ecosistema marino.

