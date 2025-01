Washington, aereo si schianta contro elicottero militare: il momento della collisione

Grave incidente aereo nei cieli di Washington, capitale degli Stati Uniti. Alle 21 locali, le 3 di notte in Italia, il volo di linea 5342 operato da Psa Airlines per conto di American Airlines, partito da Wichita in Kansas, con a bordo 64 persone (60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) si è scontrato con un elicottero militare con 3 soldati Usa a bordo ed è caduto nel fiume Potomac, nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'incidente aereo cliccando qui.