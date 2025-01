Violenze di capodanno in Duomo, spunta un'altra vittima

A raccontare ai pubblici ministeri quei minuti di terrore è una giovane di Reggio Emilia. Era in piazza Duomo per festeggiare la mezzanotte, ha vissuto un incubo che ha voluto mettere a verbale. Un racconto, il suo, simile a quello di altre donne e su cui da giorni si indaga per risalire ai responsabili. La prima a denunciare è stata una ragazza belga. Con lei, in Duomo quella sera c'erano altri cinque amici.