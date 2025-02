Vigilante aggredito col machete al supermercato: "Mi voleva ammazzare"

"Mi voleva ammazzare" la testimonianza della guardia giurata senegalese che lavora in un supermecato ad Arezzo. L'uomo è stato aggredito col machete: "E' entrato un ragazzo tunisino e io l’ho seguito perche’ ruba sempre. Sono andato con lui alle casse e gli ho detto devi pagare quello che hai messo in tasca". La situazione in città, in alcune zone, è fuori controllo. Abdoul, come lo chiamano amici e colleghi, da tempo segnala alle autorità un gruppo di magrebini che entra nel supermercato e ruba la merce esposta. E' la seconda aggressione in pochi giorni ad Arezzo. Mballo, 33 enne in Italia da 6 anni e mezzo è stato portato in ospedale per le ferite al collo e all’orecchio. Adesso e’ in convalescenza, ma vuole tornare il prima possibile a lavorare