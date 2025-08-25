Logo Tgcom24
Vico Equense, nozze in chiesa con fumogeni: nei guai i due sposi

"Le esplosioni hanno provocato schizzi di colore sulla facciata dell'edificio sacro, danneggiandolo

di Andrea Noci
25 Ago 2025 - 12:43
01:17 

Due quarantenni di Vico Equense, subito dopo essersi sposati civilmente in Comune, hanno scelto il sagrato della ex cattedrale della Santissima Annunziata come sfondo per le foto di rito. Durante i festeggiamenti sono stati accesi fumogeni colorati che hanno lasciato vistosi schizzi colorati sulla facciata del monumento. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso alla polizia municipale di ricostruire quanto accaduto e di rintracciare i novelli sposi. Ai due è contestato il reato di esplosione pericolosa e danneggiamento di un bene storico-artistico.
 

