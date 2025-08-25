Vico Equense, nozze in chiesa con fumogeni: nei guai i due sposi

Due quarantenni di Vico Equense, subito dopo essersi sposati civilmente in Comune, hanno scelto il sagrato della ex cattedrale della Santissima Annunziata come sfondo per le foto di rito. Durante i festeggiamenti sono stati accesi fumogeni colorati che hanno lasciato vistosi schizzi colorati sulla facciata del monumento. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso alla polizia municipale di ricostruire quanto accaduto e di rintracciare i novelli sposi. Ai due è contestato il reato di esplosione pericolosa e danneggiamento di un bene storico-artistico.

