Via libera al ddl Spazio, la protesta in aula alla Camera: "Giù la Musk"

"Giù la Musk": è la frase scritta sui cartelli esposti in aula alla Camera dai parlamentari di Avs per protestare sul ddl Spazio. Un provvedimento "scritto" dal "monopolista privato che potrà accedere a questa partita, cioè Musk", ha detto in aula la parlamentare Francesca Ghirra che ha annunciato il voto "assolutamente contrario" del gruppo. I cartelli sono stati esposti per qualche istante durante le dichiarazioni di voto e poi il presidente di turno dell'aula Sergio Costa ha chiesto di rimuoverli. Il testo è stato poi approvato con 133 sì, 89 no e 2 astenuti.