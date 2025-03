Verona, marcia per salvare i beagle

"Siamo qui per evitare che 1.600 beagle, e altri animali, siano destinati a orribili sofferenze e a morte sicura, vittime di esperimenti crudeli e inutili". Lo ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'Ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, partecipando a Verona, con numerosi militanti della sua associazione, al corteo di protesta organizzato da Centopercentoanimalisti contro i test che potrebbero svolgersi all'Aptuit.