Venezuela, atterrati a Caracas i due aerei con i migranti espulsi dagli Usa

Sono atterrati a Caracas i due aerei della compagnia di Stato venezuelana Conviasa usati per il rimpatrio dei migranti espulsi dagli Usa, come parte di un accordo negoziato dall'amministrazione Trump con il presidente del paese sudamericano, Nicolás Maduro. A bordo c’erano 190 persone. L'accordo è stato negoziato un paio di settimane fa a Caracas con una mossa a sorpresa dall'inviato speciale di Trump per la risoluzione dei conflitti, Richard Grenell, e dallo stesso Maduro. La televisione e la radio venezuelane hanno coperto trionfalmente l'arrivo dei voli a Caracas da Fort Bliss, una base dell'esercito statunitense a El Paso, in Texas. "Questo è il mondo che vogliamo, un mondo di pace, comprensione, dialogo e cooperazione", ha dichiarato il presidente Maduro.