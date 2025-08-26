Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
LA POLEMICA

Venezia 82, Gal Gadot e Gerard Butler non ci saranno

A pesare gli appelli degli artisti pro-Pal

di Tito Gilberto
26 Ago 2025 - 13:00
01:31 

A Venezia 82 non ci saranno Gal Gadot, 40 anni, ex miss Israele ed ex Wonder Woman - spesso in linea con le posizioni del premier Benjamin Netanyahu - e lo scozzese Gerard Butler, 55 anni - protagonista a Hollywood e testimonial di raccolte fondi per l'esercito israeliano. Entrambi sono nel cast del nuovo film del regista Julian Schnabel, "The hand of Dante". A pesare gli appelli degli artisti pro-Pal, tra cui quello firmato da 1.500 personalità del cinema, tra cui gli attori Jasmine Trinca, Toni Servillo e Valeria Golino. Dalla direzione del Festival arriva un no ai boicottaggi.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri