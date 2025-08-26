Venezia 82, Gal Gadot e Gerard Butler non ci saranno

A Venezia 82 non ci saranno Gal Gadot, 40 anni, ex miss Israele ed ex Wonder Woman - spesso in linea con le posizioni del premier Benjamin Netanyahu - e lo scozzese Gerard Butler, 55 anni - protagonista a Hollywood e testimonial di raccolte fondi per l'esercito israeliano. Entrambi sono nel cast del nuovo film del regista Julian Schnabel, "The hand of Dante". A pesare gli appelli degli artisti pro-Pal, tra cui quello firmato da 1.500 personalità del cinema, tra cui gli attori Jasmine Trinca, Toni Servillo e Valeria Golino. Dalla direzione del Festival arriva un no ai boicottaggi.