Vanno a pesca di tonni, ma abbocca uno squalo: sorpresa in Salento

Sorpresa al largo di Porto Cesareo, in Puglia: vanno a pesca di tonni, ma all'amo abbocca uno squalo. E' successo domenica sera, intorno alle 19:30, a circa cinque miglia dalla costa, dove il fondale raggiunge i 50 metri di profondità. Il titolare del charter 'A pesca col bomber', Francesco Baldieri, ha avvertito uno strappo alla sua canna da pesca. E mentre riavvolgeva la lenza col mulinello ha visto spuntare dall'acqua la pinna di uno squalo, un giovane esemplare di Mako, della lunghezza di circa un metro. Giunto in prossimità dell'imbarcazione, lo squalo è riuscito a liberarsi strappando la lenza. Dopo un paio di giri intorno alla barca, si è allontanato tra lo stupore di chi ha assistito alla scena.