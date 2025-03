Vance visita la Groenlandia, la premier danese: "Dagli Usa pressioni inaccettabili"

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha deciso di unirsi alla moglie Usha nella sua visita in Groenlandia, originariamente prevista come un viaggio privato. Tuttavia, la Casa Bianca ha chiarito che si tratta di una visita legata alla sicurezza nazionale, focalizzata sulle basi militari e sulla sicurezza artica. La prima ministra danese, Mette Frederiksen, parla di "pressioni inaccettabili" sulla Groenlandia, Frederiksen ha dichiarato che non è accettabile fare una visita privata senza l'accordo ufficiale delle autorità danesi e ha affermato che opporranno resistenza a tale pressione.