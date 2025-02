Le forti piogge cadute nella regione del Sichuan, in Cina, hanno causato una valanga nella contea di Qianwei. Le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza mostrano come alcuni passanti possano decisamente ritenersi dei miracolati, dato che non vengono colpiti da alcuni macigni, rotolati giù dal pendio, solo per una questione di pochi centimetri.