Usa, una tempesta forte come un tornado si abbatte sul Mississippi

Una violenta tempesta, forte come un tornado, si è abbattuta su Columbia, nello Stato americano del Mississippi, danneggiando diversi edifici e scoperchiando i tetti di alcune case. L'emittente televisiva Wdam di Hattiesburg ha ripreso le squadre di soccorso impegnate nel mettere in sicurezza la città, anche riparando le linee elettriche dopo il forte maltempo che l'ha colpita mercoledì pomeriggio. L'ufficio di Jackson, Mississippi, del Servizio Meteorologico Nazionale aveva avvertito di temporali potenzialmente forti e possibili tornado in alcune zone dello Stato.