Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato l'aeroporto della Florida con un volo diretto in Arabia Saudita per partecipare ai colloqui di Gedda tra Stati Uniti e Ucraina, dopo lo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca del 28 febbraio. Il ministero ha ribadito l’impegno del regno a perseguire "una pace duratura per porre fine alla crisi ucraina".