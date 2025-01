Usa, nave bloccata nel ghiaccio sul lago Erie con 17 persone a bordo

Le Guardia Costiera statunitense e canadese sono al lavoro per rompere il ghiaccio e liberare una nave da carico intrappolata in un Lago Erie ghiacciato da giorni. La Manitoulin, una nave canadese lunga 202 metri con 17 persone a bordo, si è bloccata dopo aver scaricato un carico di grano a Buffalo, nello stato di New York, ed essersi diretta verso il Canada. La nave non ha riportato danni e l'equipaggio è al sicuro, hanno dichiarato i funzionari. Le navi da carico nei Grandi Laghi incontrano spesso ghiaccio superficiale durante l'inverno, ma a volte si imbattono in ghiaccio troppo duro o spesso per essere attraversato.