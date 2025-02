Usa, la maledizione dei cieli: due incidenti aerei in pochi giorni

"Altre vittime innocenti", ha dichiarato Donald Trump. Ancora non sono chiare le cause dello schianto, ma l'America sta vivendo un incubo. Si tratta del secondo incidente mortale in 15 mesi per Jet Rescue, dopo il disastro del 2023 nello Stato messicano di Morelos, dove morirono cinque persone. Ma soprattutto, la tragedia di ieri avviene solo dopo pochi giorni dalla collisione tra il volo della United Airlines e l'elicottero militare sul cielo di Washington, che ha provocato la morte di 67 persone. Proprio oggi è previsto il recupero dell'aereo precipitato nel fiume Potomac. Si continua ad indagare. Gli inquirenti fanno sapere che ci vorranno circa 30 giorni per analizzare il contenuto delle scatole nere recuperate.