Usa, l'arrivo di Meloni a Washington: il premier assisterà al giuramento di Trump

L'aereo del premier Giorgia Meloni è atterrato intorno alle 23:45 ora locale (le 5.45 di lunedì in Italia) alla Joint Base Andrews, in Maryland. Il presidente del Consiglio lunedì assisterà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, all'interno del Campidoglio, a Washington. Fonti ritengono possibile un breve scambio tra Meloni e il tycoon e all'incontro dovrebbe partecipare anche Elon Musk.