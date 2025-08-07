Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
AUMENTO DELLE PUNTURE

Usa, invasione di meduse lungo la costa del Delaware

Tra le varietà presenti nel Delaware ci sono le meduse dalla criniera di leone, le più grandi del mondo, che possono avere tentacoli lunghi 30 metri.

07 Ago 2025 - 14:10
00:48 

Quest'estate, un numero sempre maggiore di bagnanti ha lamentato la proliferazione delle meduse lungo la costa del Delaware. Anche i capitani della guardia costiera hanno segnalato un drastico aumento delle punture nel mese di luglio, il più alto mai registrato: quattro volte rispetto al 2024. Tra le varietà presenti nel Delaware ci sono le meduse dalla criniera di leone, le più grandi del mondo, che possono avere tentacoli lunghi 30 metri. Negli ultimi anni, la proliferazione delle meduse è diventata comune dal Maine alla Florida.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri