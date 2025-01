Usa, grosso incendio vicino al confine tra California e Messico

Due nuovi incendi sono stati segnalati nell'area di San Diego, in California. Vicino al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, le fiamme si stanno rapidamente diffondendo nella Otay Mountain Wilderness. Ordinata l'evacuazione, poi revocata, dopo che un rogo di sterpaglie è scoppiato nella tarda serata di giovedì 23 gennaio nel ricco quartiere di La Jolla, vicino alla University of California, San Diego School of Medicine.