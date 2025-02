Usa, decine di marine salgono sull'aereo diretto a Guantanamo

Decine di marine sono diretti a Guantanamo. I filmati del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno mostrato i militari mentre si imbarcavano su un aereo da una base aerea in North Carolina. Il dispiegamento riflette la determinazione di Trump a espandere il ruolo dell'esercito nella sua campagna per chiudere il confine e rimandare i migranti detenuti negli Stati Uniti nei loro Paesi d'origine. Il Dipartimento della Difesa ha dichiarato che “i membri del servizio militare statunitense supporteranno le operazioni di detenzione condotte dal DHS (Department of Homeland Security)".