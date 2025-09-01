Usa, bambino cammina sui binari della monorotaia: salvato da un visitatore

Attimi di paura a Hersheypark, in Pennsylvania, dove in un parco a tema un bambino si è allontanato dai genitori ed è finito su un tratto sospeso della monorotaia, chiusa al pubblico. Dopo essere passato attraverso un'area riservata, il piccolo è stato visto camminare lungo i binari. Un visitatore si è arrampicato e lo ha raggiunto, mettendolo in salvo. Il bimbo è stato poi riconsegnato ai genitori, illeso. Il parco ha ringraziato gli ospiti e il personale per la prontezza dell'intervento.