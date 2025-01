Usa, a Melania torna il buonumore

E' una Melania 2.0, sostengono alcuni osservatori, quella che ha fatto ritorno alla Casa Bianca .

Più consapevole, di se stessa e del suo ruolo, decisa - lei che lo scorso mandato ha ritenuto di non essere stata capita - a ritagliarsi un suo spazio.Il copricapo scelto per la cerimonia d'insediamento ha fatto discutere: ha attirato sguardi e interrogativi, ma sicuramente non è passato inosservato. E ora,è anche tornata a sorridere.