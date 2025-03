Choc a Milano, arrestato l'ex dirigente dell'urbanistica del comune Giovanni Oggioni: le accuse sono di corruzione, falso e depistaggio. Secondo la procura l'ex direttore dello sportello unico edilizia ed ex. Componente della commissione paesaggio faceva parte di sistema che rilasciava titoli per operazioni immobiliari speculative. Il sindaco: "Vivo preoccupato". Perquisizioni in municipio