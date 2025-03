Ue, Elly Schlein: "Insisteremo sul no al riarmo"

Il no al piano Rearm Europe, Elly Schlein lo ribadisce davanti alla famiglia socialista, spiegando che non si possono dirottare tutti i fondi solo sulla difesa ma è necessario tenere insieme diverse priorità. "La nostra proposta - spiega - è quella di un Next Generation da 800 miliardi l'anno sui capitoli sociali, industriali, ambientali e digitali e anche sulla difesa comune. Le priorità devono essere quelle sociali indicate ai tempi del Covid, serve un piano europeo che anticipi l'impatto dei dazi di Trump. E lo stesso coraggio di allora"