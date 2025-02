Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto una dozzina di leader mondiali, a Kiev per celebrare il terzo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Von der Leyen ha scritto sui social media che c'è in gioco il destino dell'Europa. La missione è di particolare significato specialmente dopo che la politica estera degli Stati Uniti è cambiata sotto il presidente Donald Trump.