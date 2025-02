Ucraina, Usa: "Negoziato senza l'Ue"

Washington accelera, l'Europa - esclusa - cerca la risposta e prepara un tavolo d'emergenza sull'Ucraina, Mosca si tiene a distanza e ripete solo che le parole del presidente Trump dimostrano il suo impegno per la pace, mentre Zelensky cerca di dettare la sua agenda: ribadisce che non accetterà alcun accordo fatto alle sue spalle, spinge alla collaborazione internazionale e conferma di aver cominciato a lavorare con la squadra di Trump. La conferenza sulla sicurezza di Monaco ha improvvisamente scombussolato le carte in tavola sul futuro dell'Ucraina e alzato la tensione tra Stati Uniti e Unione europea, soprattutto dopo che l'inviato speciale di Trump per Russia e Ucraina, Keith Kellogg, ha detto chiaramente che gli europei saranno esclusi dalla trattativa: potrebbero essere consultati, ma non siederanno al tavolo.