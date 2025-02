Ucraina, tre anni dall'inizio del conflitto

Dopo aver ammassato per mesi truppe in Bielorussia e nelle regioni russe al confine con il pretesto di esercitazioni, all'alba del 24 febbraio 2022 le forze di Mosca entrano in Ucraina mentre il presidente Putin annuncia l'avvio di un "operazione speciale" per denazificare Kiev. Il Cremlino spera in un blitz di pochi giorni per conquistare la capitale, mettere in fuga Zelensky e sostituirlo con un leader filorusso come Janukovyč cacciato dalla rivolta di piazza Maidan del 2014. Così inizierà un conflitto che dura ormai da tre anni.