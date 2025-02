Ucraina, telefonata Trump-Putin: la svolta nel conflitto?

La linea rossa si riaccende e Donald Trump e Vladimir Putin si parlano al telefono. Disegnando una svolta per il conflitto in Ucraina - che per il momento, almeno, esclude l'Europa - e affrontando altri temi centrali di questi mesi. Un'ora e mezza di conversazione secondo il Cremlino. I negoziati sul futuro di Kiev devono iniziare immediatamente, e lo annuncia il presidente americano, "fermamente convinto - afferma - che avranno successo". Putin è pienamente d'accordo, anzi: sarà possibile - dice - trovare una "soluzione a lungo termine" alla guerra. Subito dopo Trump ha chiamato il leader ucraino Zelensky, una telefonata più breve, di mezz'ora.