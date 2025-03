Ucraina, si cerca un fronte europeo compatto senza rompere con Trump

"C'è ancora molta strada da fare per arrivare alla fine della guerra, ribadisco che qualsiasi accordo deve essere onesto, equo e stabile, con garanzie di sicurezza precise". Zelensky lascia Londra dopo l'incontro con re Carlo III, seguito al summit convocato dal premier britannico Starmer con 16 Paesi euroatlantici, Turchia e i vertici dell'Unione europea e della Nato. Un formato di nuovo inedito - in attesa del vertice con tutti i 27 a Bruxelles - e tre ore di colloqui: alla fine, il padrone di casa in conferenza stampa ha evocato un piano per una pace giusta e duratura, ha indicato gli Usa come partner indispensabile e confermato lo sforzo per continuare a sostenere militarmente l'Ucraina. Starmer ha parlato di una sfida unica nella storia, annunciando ulteriori due miliardi di euro in aiuti britannici per rafforzare la difesa aerea ucraina con 5mila missili. Si cerca un fronte europeo unito e compatto, senza spezzare però il filo con Washington, alleato cruciale.