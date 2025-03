Ucraina-Russia: attacchi di droni nonostante i primi passi verso una tregua

L'allarme aereo è scattato in molte regioni ucraine colpite da un nuovo attacco di droni russi nonostante i primi passi per una tregua compiuti a Riad: "È l'ennesimo segno che Mosca non vuole la pace, non si può lanciare raid su larga scala subito dopo i negoziati per un cessate-il-fuoco", ha tuonato Zelensky.