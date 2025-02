Ucraina, Rubio in Arabia Saudita per colloqui con Mosca

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato in Arabia Saudita, dove guiderà una delegazione Usa per colloqui diretti con funzionari russi sulla guerra in Ucraina. L'avvicinamento e la chiamata diretta di Donald Trump con Vladimir Putin hanno stravolto anni di politica americana sotto Biden, che aveva isolato Mosca a causa dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022. Nelle scorse ore il quotidiano russo Kommersant, citando fonti informate, ha riferito che i colloqui fra le delegazioni russa e Usa in merito alla guerra in Ucraina si terranno martedì 18 febbraio a Riad.