"Ciao bambini italiani, siete davvero fortunati a studiare in scuole normali, noi dobbiamo farlo sottoterra, nelle scuole della metropolitana". Nelle parole di un alunno di scuola elementare di Kharkiv c'è tutto il dramma dei bambini costretti ad andare a scuola nei cunicoli della metropolitana per ripararsi dalle bombe in un Paese in cui circa un migliaio di edifici scolastici sono stati devastati.