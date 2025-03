Ucraina, il presidente Zelensky rende omaggio ai caduti a Lviv

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato il cimitero militare di Lviv per rendere omaggio ai soldati ucraini caduti durante l’invasione russa. "Ricordiamo tutti coloro che hanno dato la cosa più preziosa, la loro vita, per la libertà e il futuro del nostro Stato", ha scritto Zelensky sui suoi social. Il tutto avviene a poche ore dall'attesa telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere possibili negoziati di pace