Ucraina ancora sotto le bombe, Zelensky: "I russi non hanno cambiato obiettivi"

Una pioggia di bombe, droni e missili sull'Ucraina: raid russi soprattutto nel Donetsk che hanno provocato almeno 11 morti e 30 feriti in poche ore e che hanno spinto Zelensky a dichiarare una giornata di lutto e dire che i nuovi attacchi di Mosca, "spregevoli e disumani", dimostrano che gli obiettivi del Cremlino restano immutati. Il leader ucraino, forte dei sondaggi in crescita - la fiducia è al 67% -, punta il dito contro Vladimir Putin, a dispetto delle indiscrezioni di stampa che vorrebbero il presidente russo pronto a concordare una tregua temporanea in Ucraina a condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo.