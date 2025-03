Ucraina, almeno 30 morti in un attacco russo su un campo di addestramento

La furia di Mosca in Ucraina continua, anzi si intensifica proprio in queste ore cruciali per le diplomazie europee e per Kiev. Un missile balistico Iskander - M dotato di armi a grappolo si è abbattuto su un campo di addestramento ucraino nel villaggio di Cherkaske, nella regione di Dnipropetrovks, uccidendo almeno 30 soldati e ferendo oltre 90 persone. L'attacco è avvenuto mentre i militari si stavano esercitando a circa 100 chilometri dalla linea del fronte. Erano stati individuati da un drone di ricognizione russo.