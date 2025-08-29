Ucraina, affondata nave di Kiev: Mosca pubblica le immagini dell'attacco

Un'imbarcazione russa senza pilota ha affondato una nave da ricognizione ucraina alla foce del Danubio. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram, citato dai media di Mosca. "Utilizzando un'imbarcazione senza pilota ad alta velocità, la nave da ricognizione di medie dimensioni della Marina ucraina Simferopol è stata colpita alla foce del Danubio. A seguito dell'attacco, la nave ucraina è affondata", si legge nel comunicato del ministero. Un membro dell'equipaggio è morto e alcuni sono rimasti feriti. Lo riferisce la Marina militare ucraina.